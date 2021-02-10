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Хищение средств нацпроекта «Демография» раскрыли в Волгограде

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В Волгограде возбуждено семь уголовных дел против директора учебного центра и троих руководителей коммерческих организаций, подозреваемых в мошенничестве. Они похитили в общей сложности около 3 млн рублей, выделенных на реализацию национального проекта «Демография».

«Установлено, что директором организации, осуществляющей деятельность по химической чистке одежды, получено из бюджета 636 тыс. рублей в качестве аванса на обучение десяти работников предпенсионного возраста», — сообщила изданию «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Фактически люди не проходили никакого обучения. По похожей схеме «учились» работники организации, занимающихся предоставлением услуг по дошкольным образованию, а также фирмы по продаже строительных материалов.

Напомним, 19 января следствие предъявило обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову в посредничестве при передаче взятки. На торги была выставлена арестованная в рамках исполнительного производства элитная иномарка, которую главный судебный пристав региона решил приобрести себе через подставное лицо. Ефимов выступал в качестве посредника.

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