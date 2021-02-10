«Газпром» разместил евробонды на €1 млрд по рекордно низкой ставке

«Газпром» разместил шестилетние еврооблигации объемом €1 млрд на ирландской бирже Euronext Dublin. Об этом в среду, 10 января, сообщил «Известиям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Отмечается, что ставка купона составила 1,50%, что стало рекордом для всех российских корпоративных заемщиков в данной валюте. Выпуск размещен на лучших условиях, чем размещение «Газпрома» в 2020 году еврооблигаций объемом €1 млрд, когда ставка купона составила 2,95% на срок 5 лет.

Кроме того, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, — около 50 базисных пунктов.

«В выпуске приняли участие 210 инвесторов из Германии, Швейцарии, Франции, других стран Континентальной Европы, Великобритании, США, Азии и Ближнего Востока, а также России. Спрос от международных инвесторов составил около 78% от общей книги заявок. Таким образом, «Газпром» продолжил расширение своего присутствия на международных рынках долгового капитала за счет последовательной диверсификации базы инвесторов», –- отметил Шулаков.

Общий объем размещений Газпрома на международном рынке в 2021 году уже составил $3,2 млрд (в эквиваленте) с учетом выпуска еврооблигаций, размещенного 20 января объемом $2 млрд по ставке 2,95% на восемь лет.

При этом в целом на рынке еврооблигаций, номинированных в евро, с начала 2021 года размещено €52,6 млрд различных корпоративных заемщиков, но из России — это единственный эмитент. Кроме того, выпуск вновь стал рекордным, подчеркнул первый вице-президент Газпромбанка.

20 января сообщалось, что «Газпром» успешно разместил еврооблигации рекордным объемом $2 млрд с доходностью 2,95% сроком на восемь лет. Предыдущий выпуск еврооблигаций «Газпрома» состоялся в октябре 2020 года. Тогда компания разместила бессрочные еврооблигации в долларах и евро — объемом $1,4 млрд и €1 млрд.