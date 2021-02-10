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Мост-дублер через Оку построят в Рязанской области

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Рязанская область получит дополнительные средства на строительство моста-дублера через Оку. По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова, соответствующее предложение одобрено, передает 62INFO.ru.

«То, что проект вошел в федеральный бюджет и получит финансирование в 2022 году в размере 1 108 400 рублей, очень важно. Это означает, что планы не останутся на бумаге, а будут реализованы», — пояснил депутат. Новая переправа свяжет дороги Шереметьево–Дядьково–Вышгород–Наумово–Гавердово и Рязань–Спасск–Ижевское–Лакаш.

Напомним, по делу о ремонте Солотчинского моста через реку Оку в Рязани проводится дополнительная экспертиза. Оценить объем, стоимость и качество уже выполненных работ должен сотрудник Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Также ему нужно выяснить, по каким причинам на мосту могут возникнуть недостатки и какие меры необходимо предпринять в этом случае.

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