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Россияне назвали «Гордость и предубеждение» самой романтичной книгой

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Российские читатели назвали самую романтичную книгу. Об этом 10 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование книжного центра MyBook.

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Более 32% опрошенных проголосовали за роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

«На втором месте — захватывающая эпопея Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» (24,6%), которая во многом обязана своей популярности одноименной экранизации 1939 года с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Замыкает тройку лидеров романтичная повесть Александра Грина «Алые паруса» (21,8%)», — говорится в сообщении.

Исследование центра приурочено к Дню всех влюбленных. В список романтических произведений также входят романы английской писательницы Джо Мойес «До встречи с тобой» и «Джейн Эйр» Шарлоты Бронте. Более 72% опрошенных россиян признались в том, что литература сформировала их мнение о любви и браке.

В 2018 году телекомпания PBS провела подобный опрос среди американцев. Жители США назвали роман Харпер Ли «Убить пересмешника» своей любимой книгой. На втором и третьем местах оказались произведение Дианы Гэблдон «Чужестранка» и серия романов Джоан Роулинг «Гарри Поттер7.

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