Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» получили по 45% «Сбер Еаптеки»

Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» объявили о завершении сделки по совместному инвестированию в компанию «Сбер Еаптека». Банк и «Р-Фарм» теперь владеют по 45% долей компании. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, распространенном 10 февраля.

«Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» получили по 45% долей компании, при этом 10% сохранил за собой основатель и генеральный директор «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, в рамках сделки инвестиции «Сбера» составили 5,7 млрд рублей, деньги будут направлены на улучшение качества сервиса и экспансию в российские регионы. В этом году планируется запустить сервис в 76 городах РФ. Во многих регионах покупка лекарственных средств с доставкой станет доступна впервые.

«Сбер Еаптека» (до ноября 2020 года — «Еаптека») основана в 2000 году. Сервис включен в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Он позволяет купить лекарства, получить медицинские назначения и заказать срочную доставку препаратов.

В середине ноября 2020 года «Сбер» запустил сервис по доставке лекарств. Он вошел в экосистему банка и получил название «Сбер Еаптека». Подписчики «СберПрайм» могут получить бесплатную доставку лекарств, сделав заказ от 500 рублей. Сервис доступен в ряде крупных городов России.