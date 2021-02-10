В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко

На высшем уровне идет подготовка встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом в среду, 10 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», — цитирует его «РИА Новости».

Предыдущая очная встреча Путина и Лукашенко прошла 14 сентября 2020 года в Сочи. Российский президент тогда заверил коллегу в приверженности договоренностям с Белоруссией.

20 января сообщалось, что Путин и белорусский лидер провели телефонный разговор.

За день до этого премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что отношения Минска и Москвы можно назвать конструктивными и плодотворными. Он подчеркнул, что страны достигли всех договоренностей.

10 января Лукашенко назвал президента России своим другом. При этом он отметил, что российский лидер — друг не только его, но и всего белорусского народа.

Также в январе президент Белоруссии заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с главой российского государства.