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Попова заявила о сохранении масочного режима в России

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В России требование соблюдать масочный режим пока не отменяется, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 февраля.

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В эфире телеканала «Россия 1» она отметила, что на сегодняшний день можно говорить о стабилизации ситуации только «при условии неукоснительного соблюдения всех обязательных мер».

«Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так», — подчеркнула она.

Попова также отметила, что, только соблюдая все санитарные меры, можно рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости в России и постепенное открытие всех сфер услуг.

В конце января Попова допустила, что масочный режим в России могут отменить уже в 2021 году, напоминает «Газета.ру».

Во вторник стало известно, что власти Удмуртии решили с 12 февраля отменить обязательное ношение масок. Теперь это будет носить рекомендательный характер.

При этом власти попросили тех, кто не переболел COVID-19 или недавно вакцинировался, беречь себя и использовать средства защиты.

Вслед за Удмуртией аналогичное решение приняли власти Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров сообщил в среду, что в Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация носить их.

Комментируя эти решения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что власти российских регионов исходят из положения дел на местах.

За минувшие сутки в 85 регионах России зарегистрировано 14 494 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала распространения инфекции было зафиксировано 4 012 710 случаев COVID-19. Кроме того, за весь период зарегистрировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 пациент.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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