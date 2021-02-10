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РКН предложил обязать иностранные IT-компании открывать представительства в России

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Роскомнадзор (РКН) предлагает подумать над созданием регулирования, которое бы могло создать полноценные представительства иностранных социальных сетей в России. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил заместитель главы ведомства Милош Вагнер на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела.

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«Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции. Как правило, в США, Великобританию. Первое предложение — подумать над созданием регулирования, которое позволило бы создать полноценное представительство (IТ-компаний. — Ред.), а не от случая к случаю отвечающее на наши вопросы», — отметил Вагнер.

Кроме того, Роскомнадзор предлагает предусмотреть возможности административной ответственности за нарушение закона о саморегулировании социальных сетей.

«В конце прошлого года был принят закон о так называемом саморегулировании социальных сетей, который предполагает, что, не дожидаясь требований, уведомлений от Роскомнадзора, социальных органов, соцсети сами мониторят противоправный контент. Административной ответственности за его неисполнение нет, можно посмотреть, проанализировать административную ответственность за неисполнение этого закона», — сказал Вагнер.

Накануне начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций федеральной службы Евгений Зайцев заявил, что если западные соцсети не будут исполнять требования российских властей об удалении контента, который содержит призывы к участию в незаконных акциях, Роскомнадзор может такие ресурсы заблокировать.

С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети обязаны блокировать размещенный пользователями так называемый нежелательный контент, а также материалы, содержащие мат. К противозаконным относятся материалы, в которых содержится информация об изготовлении и использовании наркотиков, детская порнография, призывы к самоубийству, информация, выражающая явное неуважение к обществу и государству. К ненормативному контенту также относятся призывы к массовым беспорядкам.

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