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РФПИ опубликовал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в среду, 10 февраля, опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе, поданную в конце января.

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«В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) о том, что они не могут найти заявку «Спутник V» на регистрацию, мы прилагаем подтверждение о подаче такой заявки от 29 января 2021 года», — говорится в заявлении РФПИ в Twitter.

О том, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС, стало известно 9 февраля.

В тот же день сообщалось, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по российской вакцине «Спутник V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС.

Отмечалось также, что научное консультирование — обычная процедура EMA, которая доступна всем компаниям и направлена на то, чтобы облегчить дальнейшую разработку лекарств в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Более того, в минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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