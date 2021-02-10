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Франция выступила за «твердый и всеобъемлющий» подход в отношениях с РФ

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В МИД Франции заявили, что Евросоюз должен придерживаться единого, твердого и всеобъемлющего подхода в выстраивании отношений с Россией, передает 10 февраля заявление представителя ведомства ТАСС.

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По его словам, совет глав МИД ЕС 22 февраля проведет «основательные дискуссии о своих будущих отношениях с Россией».

«Необходима единая, твердая и глобальная позиция со стороны Евросоюза», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Заявления французского МИДа были сделаны после недавнего визита в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. По итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций он подчеркнул необходимость сотрудничества Европы и России, отметив, что Брюссель выступает за диалог с Москвой.

Однако после его возвращения было опубликовано официальное заявление, в котором Боррель осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

Он также отметил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

Официальный представителя МИДа Мария Захарова высказала мнение, что Европейский союз рассчитывал на то, что глава евродипломатии устроит Москве «публичную порку» во время своего визита в страну, но сделать этого не удалось.

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