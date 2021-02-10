Глава МИД ФРГ оценил возможные последствия отказа от «Северного потока —2»

Отказ от строительства газопровода «Северный поток —2» может повлечь за собой нежелательные для Европы «геостратегические последствия», заявил в среду, 10 февраля, глава МИД Германии Хайко Маас в Бундестаге во время Актуального часа, посвященного отношениям с Москвой.

«Тот, кто в принципе ставит под вопрос «Северный поток — 2», должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы», — цитирует его Aharm.Online.

По словам Мааса, закрытие проекта также повлечет за собой сближение России с Китаем.

Накануне глава германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что отказ Германии в продолжении строительства «Северного потока — 2» привел бы к огромному экономическому ущербу, а последствия для отношений с России «невозможно измерить вообще».

В немецком журнале Der Spiegel 8 февраля опубликована статья, в которой сказано, что в случае остановка строительства «Северного потока – 2» приведет к тому, что в Европе останутся руины из труб.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии. Цель проекта – обеспечение прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против трубопровода выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.