Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В США спасли трех людей с необитаемого острова
Мир
«Спутник V» включили в список прошедших научную консультацию в EMA вакцин
Общество
Диетолог рассказала о неэффективности диеты со свежевыжатыми соками
Общество
Попова напомнила об обязательном соблюдении масочного режима
Мир
Посольство России в Киеве заявило о нежелании Украины восстанавливать отношения
Наука
Первый рейс ледостойкой платформы для изучения Арктики запланирован на 2022 год
Авто
КамАЗ показал на видео новый электромобиль
Экономика
В Минфине рассказали о рассмотрении закона о защите неопытных инвесторов
Мир
Эсминцы ВМС США покинули Черное море

Площадку для событийного туризма в Ессентуках откроют в мае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К маю 2021 года в Ессентуках планируют завершить строительство первой на Ставрополье площадки для событийного туризма. Территория в 120 га рассчитана на мероприятия с числом участников до 100 тыс. человек. Планируется обустроить 11 въездов для транспорта и девять пешеходных входов, а также большую парковку, передает NewsTracker.

«Здесь при большом стечении народа можно будет проводить концерты, шоу, оpen air, фестивали, в том числе самый зрелищный — фестиваль фейерверков», — рассказал глава города Александр Некристов. Сейчас на площадке, расположенной на въезде в Ессентуки, проводятся подготовительные работы: завезены инертные материалы, началось выравнивание грунта.

Туристический поток в Кавказские Минеральные Воды к 2030 году должен увеличиться до 5 млн человек. Об этом в ноябре 2020 года заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что в регионе есть площадки перспективного развития. Кроме того, существуют объекты, которые власти хотели бы развивать при поддержке федерального центра. На развитие Кавминвод за последние пять лет было направлено почти 22 млрд рублей из федерального бюджета.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021