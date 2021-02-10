Площадку для событийного туризма в Ессентуках откроют в мае

К маю 2021 года в Ессентуках планируют завершить строительство первой на Ставрополье площадки для событийного туризма. Территория в 120 га рассчитана на мероприятия с числом участников до 100 тыс. человек. Планируется обустроить 11 въездов для транспорта и девять пешеходных входов, а также большую парковку, передает NewsTracker.

«Здесь при большом стечении народа можно будет проводить концерты, шоу, оpen air, фестивали, в том числе самый зрелищный — фестиваль фейерверков», — рассказал глава города Александр Некристов. Сейчас на площадке, расположенной на въезде в Ессентуки, проводятся подготовительные работы: завезены инертные материалы, началось выравнивание грунта.

Туристический поток в Кавказские Минеральные Воды к 2030 году должен увеличиться до 5 млн человек. Об этом в ноябре 2020 года заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что в регионе есть площадки перспективного развития. Кроме того, существуют объекты, которые власти хотели бы развивать при поддержке федерального центра. На развитие Кавминвод за последние пять лет было направлено почти 22 млрд рублей из федерального бюджета.