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Более 200 человек привлекли к ответственности за участие подростков в незаконной акции

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Более 200 родителей и законных представителей были привлечены к ответственности за участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях, прошедших в разных городах России 31 января. Об этом в среду, 10 февраля, заявил заместитель начальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.

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«По итогам 31-го числа (января — Ред.) более 200 родителей и законных представителей были привлечены к административной ответственности (за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях — Ред.)», — сказал Жафяров на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Также он отметил, что незаконные акции в России прошли не так многочисленно и масштабно, как о них заявляли организаторы.

В свою очередь первый замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Леонид Веденов на заседании сообщил, что молодежь в большинстве осознанно шла на незаконные акции.

«Осознанно ли молодежь шла на несанкционированные акции? В массе своей, особенно те, кто постарше, они шли осознанно. В таком возрасте они имеют свой юношеский, максималистский взгляд и на экономику, и на внутриполитические или внешнеполитические процессы», — пояснил Веденов.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности дети в возрасте 12–14 лет.

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