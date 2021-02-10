СМИ сообщили о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Экс-президент Дональд Трамп покраснел и отчитал подчиненных, когда увидел пропущенный звонок от российского лидера Владимира Путина, сообщает The Independent.

Как отмечается в материале, о пропущенном звонке главе американского государства рассказали в ходе встречи с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. По словам занимавшей на тот момент должность руководителя аппарата Фионы Маклауд Хилл, Трамп вышел из себя.

«Он сказал: «Вы говорите, что Владимир Путин звонил в Белый дом, и вы сообщаете мне об этом только сейчас, во время этого обеда?» — приводит издание ее слова.

Хилл также добавила, что присутствовавший при разговоре Трампа и Мэй на тот момент посол Великобритании в США Ким Дэррок пояснил, что глава британского правительства планировала обсудить Путина с президентом США и поделиться своим мнением о нем.

Трамп, по словам посла США, заявил тогда, что отказывается поверить в то, что Путина с ним не соединили.

При этом в августе 2020 года в Кремле опровергли информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это технически невозможно.