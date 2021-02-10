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Маас заявил об интересе Германии к улучшению отношений ЕС с Россией

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Германия сохраняет интерес к улучшению отношений между Россией и Европой, однако ключ к этому лежит в Москве. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду, 10 февраля.

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«Чем сложнее времена, тем более ясным языком мы должны говорить с Москвой. Но у нас есть интерес к улучшению отношений Европы с Россией. И мы сохраним готовность к диалогу. Но ключ для этого лежит сейчас не в Берлине или в Брюсселе, а в Москве», — сказал он, выступая в бундестаге на слушаниях, посвященных ситуации в России. Трансляция выступления министра велась на YouTube-канале Ruptly.

Говоря о судьбе газопровода «Северный поток — 2» Маас отметил, что он против «рушить все мосты с Россией».

По его словам, те, кто ставит реализацию строительства газопровода под вопрос, должны «подумать геостратегически, какие это будет иметь последствия». Такие политики, как подчеркнул министр, только «сводят друг с другом Россию и Китай».

Ранее в этот же день экс-канцлер Германии Герхард Шредер подчеркнул, что подвергает критике тех, кто пытается проводить политику посредством ограничительных мер, и выразил надежду, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен в скором времени.

В конце января министр окружающей среды ФРГ заявила, что после отказа Германии от тепловых и атомных электростанций потребуется газ для переходного периода и проект газопровода «Северный поток – 2» играет в этой ситуации важную роль.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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