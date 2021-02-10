Посол России в ФРГ раскритиковал санкции против «Северного потока – 2»

Германия твердо привержена строительству газопровода «Северный поток – 2», а санкции против него являются нелегитимными. Об этом заявил 10 февраля посол России в Берлине Сергей Нечаев.

«Правительство ФРГ пока твердо придерживается прежних принципов и выступает за строительство «Северного потока», который отвечает интересам и Германии, да и всей Европы в плане обеспечения энергобезопасности и энергоэффективности», — сказал Нечаев в эфире телеканала «Россия 24».

Посол также отметил, что санкции, которые США используют в качестве шантажа и угроз, противоправны и вызывают в ФРГ негативную реакцию.

Накануне глава германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что отказ Германии в продолжении строительства «Северного потока – 2» привел бы к огромному экономическому ущербу, а последствия для отношений с России «невозможно измерить вообще».

В немецком журнале Der Spiegel 8 февраля опубликована статья, в которой сказано, что остановка строительства «Северного потока – 2» приведет к тому, что в Европе останутся руины из труб.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии. Цель проекта — обеспечение прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против трубопровода выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.