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Вице-канцлера Германии вызвали в бундестаг из-за «Северного потока – 2»

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Вице-канцлера Германии Олафа Шольца вызвали в бундестаг из-за ситуации в России и строительства газопровода «Северный поток – 2». Трансляция заседания велась на сайте парламента в среду, 10 февраля.

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За вызов вице-канцлера в бундестаг выступили представители фракции «Зеленые», которые инициировали слушания. Они объяснили необходимость вызова Шольца тем, что он непосредственно вовлечен в дебаты вокруг «Северного потока – 2».

Сам вице-канцлер в это время был на совещании с участием канцлера ФРГ Ангелой Меркель и глав федеральных земель по вопросу борьбы с распространением коронавируса.

Пока не уточняется, когда именно Шольц прибудет в бундестаг.

Во вторник, 9 февраля, глава германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что отказ Германии продолжать строительство газопровода «Северный поток – 2» привел бы к огромному экономическому ущербу, а последствия для отношений с Россией «невозможно измерить вообще». Он отметил, что санкции не помогут изменить ситуацию в лучшую сторону.

В конце января министр окружающей среды ФРГ заявила, что после отказа Германии от тепловых и атомных электростанций потребуется газ для переходного периода и проект газопровода «Северный поток – 2» играет в этой ситуации важную роль.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии. Цель проекта — обеспечение прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против трубопровода выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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