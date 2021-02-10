Тарасов рассказал о слезах Дацика после боя в 2019 году

Боец ММА Артем Тарасов напомнил о слезах скандально известного бойца Вячеслава Дацика после их поединка, который состоялся в 2019 году. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 10 февраля.

«О каких регбистах Тамаевых идет речь? У меня супертяжи. Дацик сумасшедший, который Орловского выиграл. Я его — хоп! И до свидания, Дацика нет, всё лицо после боя побито, злой плачет: «Судей купили», — сказал Тарасов, отметив, что выиграет сначала у Михаила Кокляева, потом у Александра Емельяненко и у «всех остальных».

Бой Дацика с Тарасовым состоялся в апреле 2019 года — это был первый поединок Дацика после освобождения из колонии. Блогер Тарасов сам вызвал Рыжего Тарзана на бой, несмотря на то что уступал ему в весе почти в два раза. Тогда Тарасову присудили победу, а его соперника после третьего раунда дисквалифицировали за использование запрещенных приемов. После боя Тарасов заявил, что сломал о голову оппонента обе руки, впоследствии он перенес пять операций.

Дацик выступал в боях без правил под псевдонимом Рыжий Тарзан. В 2007 году он был задержан по делу о расследовании серии нападений на салоны сотовой связи. Его признали невменяемым и отправили на лечение в психиатрическую больницу. Оттуда ему удалось сбежать в Норвегию, где он попросил политического убежища. В 2011 году его экстрадировали в Россию.

Впоследствии за нападение на подпольный публичный дом в мае 2016-го его приговорили к 3,5 года колонии строгого режима, откуда он вышел на свободу в марте 2018 года.

Противостояние Тарасова и Дацика в рамках турнира «Короли ринга» зрители увидят 20 февраля в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.

В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), в соглавных боях: Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.