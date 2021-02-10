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«Спутник V» включили в список прошедших научную консультацию в EMA вакцин

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Российскую вакцину «Спутник V» включили в список вакцин, прошедших научную консультацию в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA). Об этом говорится в распространенном 10 февраля заявлении европейского регулятора.

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В документе говорится, что разработчики Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи получили научную консультацию со стороны ЕМА, которое предусматривает предоставление последней регуляторной и научной информации о производстве вакцин. Препарат был включен в список лекарственных средств и вакцин, которые получили научную консультацию, в соответствии с политикой транспарентности агентства.

«В настоящее время ЕМА находится в диалоге и развивает сотрудничество с компанией для определения дальнейших шагов. Разработчики выразили заинтересованность в том, чтобы вакцина рассматривалась в качестве кандидата на постепенную экспертизу», — отметили в EMA.

Научное консультирование — обычная процедура EMA, которая доступна всем компаниям и направлена на то, чтобы облегчить дальнейшую разработку лекарств в Евросоюзе.

В феврале результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев.

При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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