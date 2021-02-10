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Британские ученые назвали основные симптомы заражения коронавирусом

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Заражение коронавирусной инфекцией часто сопровождается такими симптомами, как озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах, свидетельствуют результаты исследования группы специалистов из Имперского колледжа Лондона, размещенные 10 февраля на сайте учебного учреждения.

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В почтовом опросе программы REACT-1 приняли участие больше миллиона жителей страны. Те из них, кто жаловался на указанные симптомы, чаще всего оказывались впоследствии инфицированы коронавирусом. Кроме того, данные признаки встречаются среди заболевших чаще всего после выделяемых британскими врачами четырех главных признаков COVID-19: повышение температуры, внезапно появившийся и не проходящий кашель, а также потеря способности ощущать запахи и/или вкусы.

При этом две трети зараженных указали на полное отсутствие симптомов болезни в течение недели перед сдачей анализа.

Также исследование выявило разницу в частоте проявления симптомов у людей разных возрастов. У детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет чаще наблюдается головная боль, а на боль в мышцах по большей части жаловались британцы в возрасте от 18 до 54 лет, а потерю аппетита отмечали чаще респонденты старше 55 лет. В то же время озноб ощущали участники опроса во всех возрастных группах.

«Полученные нами результаты указывают на то, что многие из инфицированных COVID-19 не будут сдавать анализы, а следовательно, не будут и самоизолироваться, поскольку их симптомы не совпадают с теми, которые указаны в действующем перечне, используемом для выявления инфицированных», — заявил директор программы REACT профессор Пол Эллиотт.

В настоящий момент британцам рекомендуется пройти тест на коронавирусную инфекцию при возникновении любого из четырех основных симптомов. Исследователи полагают, что в идеальной перспективе это позволит выявлять до половины всех случаев инфицирования, сопровождающихся симптоматическими проявлениями. По оценкам авторов программы REACT, при пополнении официального перечня новыми симптомами этот показатель мог бы достичь 75%.

Также в ходе исследования ученые попытались установить симптоматику «британского» штамма COVID-19. Результаты показали, что по мере распространения новой разновидности на территории королевства в декабре-январе возросло число инфицированных, у которых болезнь сопровождалась кашлем, а жалоб на потерю обоняния, напротив, стало меньше.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Кроме того, 9 февраля стало известно, что специалисты выявили на территории королевства еще две новые мутации COVID-19.

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