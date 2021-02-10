В Госдуме заявили о распространении иностранцами фейков о несанкционированных акциях

Фейки о пострадавших во время незаконных массовых акций в России в конце января и призывы к участию в них распространяли в том числе иностранные граждане. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в ходе заседания комиссии, посвященного теме стимулирования протестов из-за рубежа.

«В течение довольно длительного времени на самых крупных зарубежных интернет-платформах Facebook, Twitter, Instagram, а также TikTok и на сервисе YouTube массово, как по команде, началось манипулирование российскими детьми путем распространения запрещенной информации, а именно призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и многих городов РФ 23 и 31 января текущего года», — приводит его слова ТАСС.

Депутат отметил, что американские соцсети «устроили массовую и навязчивую рекламную кампанию фейков о жертвах мирного протеста».

«Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе с Украины», — подчеркнул Пискарев, отметив, что обязанностью ГД является принять меры по защите детей.

По мнению главы комиссии, прошедшие в России несогласованные митинги готовились в течение нескольких лет и являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации в России в этом году и в 2024 году.

«Особого внимания заслуживают программы обучения как за границей, так и в России при иностранной помощи новым технологиям управления группами подростков и молодежи в виде игры, которые называются геймификацией», — сказал он.

Ранее в среду суд заочно арестовал руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова из-за призывов к подросткам участвовать в незаконных акциях.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.