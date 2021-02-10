СК возбудил дело после смерти в Подмосковье подключенных к ИВЛ пациентов

После сообщений в СМИ о гибели пациентов подмосковной больницы из-за перебоев в подаче кислорода на ИВЛ Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, сообщается 10 февраля на сайте СК.

«По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству Главного следственного управления СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей», — говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль.

Ранее в этот день сообщалось о трех погибших пациентах. По данным телеканала РЕН ТВ, произошло залипание клапана газификатора, в результате этого подача кислорода прекратилась.

Позднее главврач структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «ООБ» Владимир Гордеев сообщил «Известиям», что умерших пациентов было двое и их смерть наступила не из-за прекращения подачи кислорода.

«В реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут», — сообщил он.

По словам главврача, оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб, а двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода, уточнил Гордеев.

В Росздравнадзоре пообещали провести проверку по факту произошедшего.

Никольскую больницу временно переоборудовали под прием больных с коронавирусной инфекцией в мае 2020 года, сообщала пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Для пациентов было подготовлено 200 мест с кислородом.