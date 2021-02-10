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СК возбудил дело после смерти в Подмосковье подключенных к ИВЛ пациентов

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После сообщений в СМИ о гибели пациентов подмосковной больницы из-за перебоев в подаче кислорода на ИВЛ Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, сообщается 10 февраля на сайте СК.

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«По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству Главного следственного управления СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей», — говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль.

Ранее в этот день сообщалось о трех погибших пациентах. По данным телеканала РЕН ТВ, произошло залипание клапана газификатора, в результате этого подача кислорода прекратилась.

Позднее главврач структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «ООБ» Владимир Гордеев сообщил «Известиям», что умерших пациентов было двое и их смерть наступила не из-за прекращения подачи кислорода.

«В реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут», — сообщил он.

По словам главврача, оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб, а двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода, уточнил Гордеев.

В Росздравнадзоре пообещали провести проверку по факту произошедшего.

Никольскую больницу временно переоборудовали под прием больных с коронавирусной инфекцией в мае 2020 года, сообщала пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Для пациентов было подготовлено 200 мест с кислородом.

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