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Посольство России в Киеве заявило о нежелании Украины восстанавливать отношения

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Украинская сторона не предпринимает встречных шагов по восстановлению отношений с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 9 февраля на сайте российского посольства на Украине.

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«Ведем последовательную линию на восстановление конструктивного диалога с Киевом, вывод из кризиса российско-украинских отношений. К сожалению, встречного движения с украинской стороны пока не наблюдается», — говорится в сообщении.

В дипмиссии также подчеркнули, что не видят альтернативы мирному урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.

«Призываем украинских партнеров отказаться от их торпедирования, проявить политическую волю и начать предметный прямой разговор с руководством непризнанных республик», — добавили в российском посольстве.

В декабре 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому журналу Internationale Politik заявил, что Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с русским миром окончательный, а всё остальное, по его мнению, «вопрос времени и дипломатии».

В том же месяце он также отмечал, что между Россией и Украиной идет «война» и Киев имеет «краткосрочную цель» — выход на принцип мирного существования с Москвой.

Украина с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию Киев возлагает на РФ. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала украинские власти прекратить военные действия. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала РФ страной-агрессором.

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