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Масштабное обновление очистных сооружений продолжается в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске продолжается масштабная реконструкция очистных сооружений канализации № 7 (ОСК-7). Ход работ проверил вице-мэр Ильдар Ахтариев, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как рассказал чиновник, реконструкция разбита на два этапа. В 2021 году должны завершить и ввести в работу все объекты первой очереди и уже приступить ко второму этапу. К моменту завершения полного цикла работ в городе будет создан задел мощности для обслуживания новых жилых домов, пишет ИА SakhalinMedia.

По завершении модернизации производительность очистных сооружений достигнет 90 тыс. кубометров в сутки. Этого будет достаточно для существующих и запланированных к строительству объектов. В частности, учтены будущие потребители жилых кварталов «Гарант» и «Радужный». Там будет построено около 4 тыс. квартир общей площадью 300 тыс. кв. м.

Строительство сооружений второй очереди пройдет в 2021–2023 годах. Согласно оценке экспертов, после реконструкции в городе ощутимо улучшится экологическая ситуация, в том числе на реке Сусуя.

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