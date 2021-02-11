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Год 2020 вряд ли кто-то назовет простым, но однозначно ни у кого не повернется язык назвать его вялым и монотонным.

Сильнее остальных его запомнят, конечно, врачи, которые оказались на фронте борьбы с новой инфекцией. Но год оказался ярким и для экономистов, которые должны подсчитать и понять, как теперь вернуть мир к привычным отношениям. Итоги 2020-го всё еще подводят, но очевидно, что мир и, соответственно, экономические теории прежними не останутся.

Предварительные оценки указывают на падение мирового ВВП на 4,4%, тогда как даже мировой финансовый кризис 2008–2009 годов обошелся мировой экономике в 0,1%. При этом Китай смог отчитаться о росте на 2,3%, что хотя и стало минимумом с 1976 года, но тем не менее это единственная мировая экономика, которая увеличилась в кризис. Более того, КНР смогла увеличить объем иностранных инвестиционных капиталов. То есть Поднебесная стала не только единственной страной, которая смогла сделать это, но и привлекла денег больше, чем в 2019 году.

Поэтому, собственно говоря, прямого вопроса о «выходе» из кризиса перед Китаем не стоит. Но вот другие страны мира вынуждены подбирать различные варианты.

На самом деле решения пока у всех похожи — вливание средств в экономику. Вопрос лишь в том, как они будут использованы.

Если говорить про общую идеальную концепцию, то все государства должны максимально быстро вернуть доходы населения на докризисный уровень. Так, новоизбранный президент США планирует увеличить пособия по безработице для американцев, повысить минимальный размер почасовой оплаты труда, ввести дополнительные выплаты и продлить программу помощи почти до конца 2021 года.

Если же говорить про действия регуляторов, то они тоже оказались на редкость подобными друг другу. Так, ФРС США еще в марте объявила о «неограниченном вливании средств в экономику».

Европейский Центральный Банк поступил куда аккуратнее, делая финансовые инъекции равными долями на протяжение всего года. За этот год ФРС влила более $3,1 трлн, ЕЦБ добавили €2,4 трлн, а общий объем потока поддержки мировой экономики от Штатов, ЕС, Великобритании и Японии составил $7,8 трлн.

Объем наличных денег в США вырос на 25% за 2020 год, а это значит, что каждый четвертый доллар, находящийся в обороте, был выпущен в прошлом году.

О чем это говорит? Лишь о том, что структурных изменений, связанных с кризисом, еще не произошло. Правительства разных стран залатали дыры в экономике деньгами, но что дальше?

Пример Китая показывает, как развитая промышленность и последовательность политических решений могут положительно отразиться на экономике. Очевидно, что и другим странам мира необходимо перенять эту практику.

Сегодня основной фокус внимания во всех странах — это прямые дотации и поддержка населения, но такой подход не позволит вернуть экономику к росту, тут нужны структурные изменения. В частности, необходимо обеспечить эффективное распределение ресурсов, а это можно сделать только в условиях правильно работающей конкуренции. Если в США и Европе этот вопрос сравнительно эффективно решается «невидимой рукой рынка», то у России тут явный провал.

Субсидии для малого и среднего бизнеса и снижение налоговой нагрузки, что было сделано в прошлом году, безусловно, снизят объем поступающих средств в казну и даже затруднят выполнение социальных обязательств бюджета, таких, как индексация пенсий или зарплат государственным служащим, но зато, оставшись в руках бизнеса, эти средства будут более эффективно направлены в экономику для создания новых рабочих мест и выплаты зарплат самым экономически активным группам граждан, что ускорит рост ВВП.

Бюджетный дефицит, который в итоге образуется, можно перекрыть инфляцией, которая в любом случае растет для национальной валюты при увеличении объема эмиссии (что как раз и происходит в США и еврозоне), или за счет расширения внешних заимствований, что, кстати, больше подойдет России с ее незначительным внешним долгом.

Следует отметить, что в России уже запустили и успешно проводят несколько удачных решений. Так, например, льготная ипотека под ставку до 6,5% вызвала настоящий ажиотаж на рынке новостроек. Более 90% всех ипотечных покупок в России в 2020 году совершались с использованием программ поддержки. Это не только помогло существенно улучшить качество жизни россиян, но и дало возможность строительной отрасли пережить сложные времена. Использование таких же механизмов в других отраслях может сделать восстановление экономики более быстрым и плавным процессом.

Автор — независимый финансовый эксперт

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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