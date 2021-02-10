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В МИД РФ назвали главную задачу России на Ближнем Востоке

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Министерство иностранных дел России назвало главной задачей России на Ближнем Востоке — комплексную и устойчивую деэскалацию и нормализацию ситуации. Об этом сообщил в среду, 10 февраля, замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Алексей Скосырев.

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«Россия исходит из необходимости содействия урегулированию всех конфликтов на пространстве Ближнего Востока исключительно политико-дипломатическими методами через инклюзивный и конструктивный диалог без дискриминации отдельных сторон, также под эгидой ООН и с привлечением ключевых региональных организаций, прежде всего, ЛАГ и Организации исламского сотрудничества», — сказал он во время дискуссии на площадке клуба «Валдай».

По словам Скосырева, второй задачей России на Ближнем Востоке и в Северной Африке стоит недопущение возникновения новых опасных военных кризисов.

«И третье – это мы видим задачу превращения Ближнего Востока в регион мира, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества», — добавил он.

Он подчеркнул, что у России есть свои интересы в регионе, однако, в отличие от других игроков, российская сторона не скрывает свою «повестку дня».

«Мы энергично развиваем многоплановое взаимодействие с государствами региона в различных сферах – политической, экономической, гуманитарной, ВТС и так далее. Но стараемся делать это на принципах взаимного учета интересов, уважения и доверия», — объяснил Скосырев.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим израильским коллегой Бени Ганцом. Переговоры состоялись по инициативе израильской стороны. Темой телефонного разговора министров стало обеспечение стабильности на Ближнем Востоке.

В конце января глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции предложил провести весной или летом текущего года министерскую встречу по ближневосточному урегулированию с участием Израиля и Палестины. Министр отметил, что необходимо пригласить и Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы.

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