Первый рейс ледостойкой платформы для изучения Арктики запланирован на 2022 год

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс» для изучения Арктики может выйти в свой первый рейс уже в 2022 году. Об этом сообщил старший научный сотрудник петербургского Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) Алексей Чернов в среду, 10 февраля.

«По состоянию на январь 2021 года фактическая техническая готовность ЛСП составляет 67,3% при плановом показателе — 67%. Начало заводских ходовых испытаний намечено на декабрь текущего 2021 года. Официально первый рейс должен состояться в 2022 году, в марте 2022 года ЛСП должна быть передана уже», — сказал Чернов на итоговой сессии ученого совета института.

Он уточнил, что сроки были официально утверждены, но допускается их смещение.

В настоящее время ученые готовят научную программу первого рейса ледостойкой платформы, ведется разработка программы швартовых и ходовых испытаний. ЛСП построена уже на две трети.

Чернов добавил, что руководство института хочет, чтобы платформа была назвала в честь бывшего директора ААНИИ, почетного полярника Ивана Фролова, который ушел из жизни в прошлом году — за день до спуска платформы на воду — 17 декабря. Именно он инициировал проектирование и строительство платформы.

Контракт на строительство платформы «Северный полюс» между Росгидрометом и предприятием «Адмиралтейские верфи» был заключен весной 2018 года.

Сообщалось, что ЛСП уникальна тем, что может автономно находиться в море до двух лет и при этом не нуждается в ледоколе, чтобы двигаться во льдах, что позволит вести исследовательские работы в Арктике круглый год.