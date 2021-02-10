«КамАЗ» показал на видео новый электромобиль

Российский автопроизводитель «КамАЗ» опубликовал в своем YouTube-канале ролик об электрическом смарт-кроссовере «Кама-1», который был представлен в конце 2020 года.

Электромобиль представляет собой трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер, разработанный в соответствии с современными тенденциями рынка мобильности и транспорта.

Длина электромобиля составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, дорожный просвет — 160 мм. Машина получила полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику и панорамную крышу. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми, что обеспечивает удобство использования автомобиля для нужд каршеринговых компаний.

В салоне установлена полностью цифровая приборная панель, размещенная в центре рулевого колеса. Кроме того, модель получила кнопку запуска двигателя, а также круглый селектор выбора режимов трансмиссии.

В базовой комплектации установлен электромотор мощностью 109 л.с. и батарея на 33 кВт/ч. Запас хода автомобиля составляет 250 км. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до 100 км/ч — за 6,7 секунд.

8 февраля сообщалось, что французская компания Renault в 2025 году выведет на рынок новый бюджетный электромобиль.

Для автомобиля возродят название знаменитой классической модели 4L. Оригинальный Renault 4L производили с 1961 по 1994 год. Модель, которую выпускали почти в 30 странах и продавали более чем на 100 рынках мира, считается самым массовым французским автомобилем в истории. Всего было произведено свыше 8 млн машин.