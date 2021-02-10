ЕС предоставит Украине 117 тыс. доз вакцин Pfizer и до 3,7 млн доз AstraZeneca

Европейский союз предоставит Украине 117 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech в феврале и до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года. Об этом сообщил в среду, 10 февраля, вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Мы также рассматриваем вариант предоставления вакцин Украине. В рамках программы Covax Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года», — объяснил он.

Домбровскис добавил, что дополнительно Польша передаст Украине еще 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca на безвозмездной основе.

Ранее, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от российской вакцины «Спутник V» тем, что у него нет официальных доказательств эффективности вакцины. Он добавил, что жители Украины «не кролики» и эксперименты на них ставить нельзя.

В тот же день министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе заявил, что в стране временно останавливают реализацию плана по вакцинации населения препаратом AstraZeneca после заявления газеты The Financial Times о его малой эффективности.

2 февраля издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

В конце января министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

До этого Зеленский уже отказывался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить украинцам, почему страна не хочет закупать российский препарат.