Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
«КамАЗ» показал на видео новый электромобиль
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете изъятия животных за долги
Мир
20 миротворцев ООН пострадали при нападении в Мали
Армия
В США спрогнозировали крайний срок эксплуатации танка Т-80 в Российской армии
Мир
В Совфеде заявили о попытках Украины поссорить НАТО с Россией
Общество
Вдова актера Леонова попала в реанимацию
Экономика
Путин указал на необходимость защиты инвестиций граждан
Экономика
В Минфине рассказали о рассмотрении закона о защите неопытных инвесторов
Мир
Эсминцы ВМС США покинули Черное море
Сюжет:

ЕС предоставит Украине 117 тыс. доз вакцин Pfizer и до 3,7 млн доз AstraZeneca

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз предоставит Украине 117 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech в феврале и до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года. Об этом сообщил в среду, 10 февраля, вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Сигналы от «Спутника»: регистрацию нашей вакцины в ЕС ожидают в марте
Эксперты высоко оценивают международные перспективы отечественного препарата

«Мы также рассматриваем вариант предоставления вакцин Украине. В рамках программы Covax Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года», — объяснил он.

Домбровскис добавил, что дополнительно Польша передаст Украине еще 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca на безвозмездной основе.

Ранее, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от российской вакцины «Спутник V» тем, что у него нет официальных доказательств эффективности вакцины. Он добавил, что жители Украины «не кролики» и эксперименты на них ставить нельзя.

В тот же день министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе заявил, что в стране временно останавливают реализацию плана по вакцинации населения препаратом AstraZeneca после заявления газеты The Financial Times о его малой эффективности.

2 февраля издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

В конце января министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

До этого Зеленский уже отказывался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить украинцам, почему страна не хочет закупать российский препарат.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021