Der Spiegel рассказал о последствиях для Европы в случае остановки «Северного потока – 2»

В случае остановки строительства «Северного потока – 2» Германия навредит в первую очередь самой себе, остановка укладки газопровода приведет к тому, что в Европе останутся руины из труб. Об этом говорится в статье, опубликованной в немецком журнале Der Spiegel.

«Если предположить, что «Северный поток – 2» не будет достроен, то нам придется иметь дело с промышленными руинами, которые не подходят даже для музея, потому что все трубы проложены под землей», — говорится в публикации, автором которой стала колумнист Франциска Аугштайн.

В материале отмечается, что завершение проекта выгодно для самих европейцев. Аугштайн напоминает, что альтернативой российского газа, в частности, является американский газ. При этом сейчас, по ее мнению, отказ от «Северного потока – 2» нецелесообразен в первую очередь по экономическим причинам, а санкции, наложенные Соединенными Штатами на участвующие в проекте компании, продиктованы желанием продвинуть в Евросоюз собственный газ.

По словам Аугштайн, в случае приостановки строительства «Северного потока – 2» граждане стали бы больше платить денег за газ, который пришлось бы поставлять из других источников.

«Например, дорогостоящий газ из США добывается методом гидроразрыва пласта, из-за которого в Соединенных Штатах разрушаются целые участки земли», — отмечается в материале.

По мнению Аугштайн, Германии в ситуации с «Северным потоком – 2» следует сместить фокус с «моральной и экономической» сторон вопроса на конкретные государства, чьи интересы проект так или иначе затрагивает.

«Вопрос не в том, нужно ли завершить «Северный поток – 2», а скорее в том, следует ли учитывать интересы различных стран», — добавила автор.

Во вторник, 9 февраля, глава германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что отказ Германии продолжать строительство газопровода «Северный поток – 2» привел бы к огромному экономическому ущербу, а последствия для отношений с Россией «невозможно измерить вообще». Он отметил, что санкции не помогут изменить ситуацию в лучшую сторону.

В конце января министр окружающей среды ФРГ заявила, что после отказа Германии от тепловых и атомных электростанций потребуется газ для переходного периода и проект газопровода «Северный поток – 2» играет в этой ситуации важную роль.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.