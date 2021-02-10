Камерунский боксер поспорил о любви с женой Дацика

Жена российского бойца ММА Вячеслава Дацика Виктория на пресс-конференции True Gum вступила в спор с соперником своего мужа — камерунским боксером Тайсоном Дижоном. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Женщина попросила Дижона объяснить, почему супруга камерунца была категорически против его боя с Дациком.

«Она переживает за меня. Как девушка вы сами знаете. У вас такое сердце, любовь. Она переживает, конечно, она не хочет меня потерять», — заявил Дижон.

В свою очередь, жена Дацика отметила, что она уверена в муже и не переживает за него. На это африканский боксер ответил, что супруга любит его и переживания с ее стороны являются нормальным явлением.

21 января сообщалось, что супруга камерунского боксера была против его поединка с Дациком. Несмотря на ее уговоры, Дижон выйдет на ринг.

Накануне в Сети появилось видео конфликта с участием Дацика и Тайсона Дижона. В ходе пресс-конференции Дацик преподнес африканскому сопернику, с которым сойдется в поединке в рамках турнира «Короли ринга», связку бананов.

Турнир «Короли ринга» пройдет 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет Дижона. Однако с таким прогнозом не согласился спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов, который считает, что россиянин находится в плохой форме и у него не хватит сил в бою.

В рамках турнира кроме Дацика и Дижона встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Боксерский турнир покажет телеканал РЕН ТВ.