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В Совфеде заявили о попытках Украины поссорить НАТО с Россией

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Киев стремится спровоцировать военный конфликт между Россией и НАТО путем «предоставления» воздушным силам альянса пространства над Крымом. Об этом в среду, 10 февраля, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

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Речь идет о предложении Украины использовать для своих операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации.

«Я полагаю, что речь идет о воздушном пространстве над Крымом, и, откровенно говоря, нигде натовцы летать не будут», — цитирует Джабарова «РИА Новости».

Он убежден, что Украина стремится «добиться военного конфликта между Россией и альянсом, преследуя свои цели». Тем не менее, по его словам, надежды Киева напрасны и НАТО не будет рисковать своими силами, в том числе и ВВС, «для спасения Украины».

Предложение украинских политиков «из области утопии», добавил Джабаров.

1 февраля сообщалось, что военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря. Учения были нацелены на обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

9 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев продолжает реформы для получения плана действий по членству в НАТО.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

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