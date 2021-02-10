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Единая карта петербуржца дает возможность бесплатно посетить театр

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Обладатели единой карты петербуржца будут бесплатно ходить в театры, сообщили в пресс-службе комитета по экономической политике и стратегическому планированию. Активные пользователи сервиса «Городской диалог» в феврале получат в подарок билеты на 64 спектакля в 13 театров города.

Также стали доступны билеты в музеи, сувенирная продукция и электронные сертификаты на развлекательные и образовательные интернет-ресурсы. Об этом информирует телеканал «78». В рамках сервиса с декабря 2020 года петербуржцы приняли участие в 17 голосованиях по вопросам развития родного города. За каждый опрос начисляется 20 баллов.

Напомним, держатели бесконтактных карт «Мир» и единых карт петербуржца могли ездить со скидкой в метрополитене Санкт-Петербурга до конца 2020 года.

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