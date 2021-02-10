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Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете изъятия животных за долги

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете изъятия домашних животных у граждан за долги, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

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«Законопроектом предлагается запретить изъятие по долговым обязательствам у граждан их домашних животных», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа предлагают дополнить ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ положением, согласно которому взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних животных, определенных Федеральным законом от 27 декабря 2018 года «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и которые не используются в предпринимательской деятельности.

Данный закон, подчеркивается в пояснительной записке, определил, что животное не является «вещью», а является «живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания».

Изъятие питомцев негативно влияет как них самих, так как не соблюдаются условия их содержания, так и на их владельцев (по статистике 83% граждан считают домашних животных членами своей семьи), отметили парламентарии. Несоблюдение требований к содержанию животных может квалифицироваться как уголовно наказуемое преступление — жестокое обращение с животными.

Авторами документа выступили председатели двух комитетов нижней палаты парламента Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.

Ранее, в январе, руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина предложила создать приюты для конфискованных животных за счет бюджетных средств. Проблема конфискации из-за ненадлежащего содержания наиболее актуальна для диких животных, которых сложно разместить в существующих питомниках, отметила она.

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