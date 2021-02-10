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Дацик оценил вероятность встречи на ринге с Емельяненко

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Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик оценил вероятность встречи на ринге со спортсменом Александром Емельяненко. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает РЕН ТВ.

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По словам Дацика, между ним и соперником есть «личная разборка».

«Сидеть уже устали и я, и Саша, поэтому нашу личную разборку, которая не имеет отношения к спорту, мы, наверное, все-таки проведем в рамках спорта», — отметил боец.

Он добавил, что это необходимо, поскольку при решении противоречий вне спорта кого-то из них могут привлечь к ответственности.

В настоящее время Вячеслав Дацик ведет подготовку к поединку с камерунским боксером Тайсоном Дижоном. Бой пройдет в рамках турнира «Короли ринга».

Российский боец ММА Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет Дижона. Однако с таким прогнозом не согласился спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов, который считает, что россиянин находится в плохой форме и у него не хватит сил в бою.

В боях турнира также встретятся боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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