В шорт-листы «Оскара» попали картины двух российских авторов
Опубликованы шорт-листы «Оскара» в нескольких категориях. Награду могут получить картины двух российских авторов, передает телеканал «Известия». В категорию «Лучший фильм на иностранном языке» вошла драма «Дорогие товарищи». Всего в списке на эту номинацию — 15 фильмов разных стран. Объявлены претенденты категории «Лучший документальный фильм». Премию может получить российский режиссер Виктор Косаковский. Кинематографист снял черно-белую картину «Гунда». Окончательный список номинантов на «Оскар» объявят 15 марта. 93-я церемония вручения наград состоится 25 апреля.
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