Вдова актера Леонова попала в реанимацию

Вдова актера Евгения Леонова 86-летняя Ванда Стойлова попала в реанимацию. Об этом 10 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что пенсионерка почувствовала себя плохо из-за резко упавшего давления. К ней домой была вызвана бригада скорой помощи, которая приняла решение о госпитализации Стойловой.

Сейчас вдова Евгения Леонова находится без сознания. Медики борются за ее жизнь.

В последние годы Стойлова вела закрытый образ жизни. Она не встречалась с журналистами и не выступала в телешоу.

Несколько лет назад вдова Леонова стала жертвой мошенников — они обманом похитили у нее 1 млн рублей.

Известно, что мошенница по телефону сообщила Стойловой, что ее единственный сын якобы находится в больнице в тяжелом состоянии и ему необходимо дорогостоящее лекарство, которое она может достать. Затем в квартиру к пенсионерке приехал мужчина, который отдал ей лекарства, а взамен получил от нее 1 млн рублей.