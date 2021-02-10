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Суд в Москве заочно арестовал соратника Навального Леонида Волкова

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Суд заочно заключил под арест руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

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«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ», — сказала она.

Уточняется также, что Волкова объявили в международный розыск. Мера пресечения в отношении него в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента его задержания на территории России либо с момента его экстрадиции.

Дело в отношении Волкова было возбуждено 28 января за его попытки вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции, прошедшие в ряде регионов России 23 января. По версии следствия, он знал об отсутствии согласований на проведение несанкционированных мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией, однако, несмотря на это, разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях в Москве и других городах.

Позже в январе следователи предъявили ему заочное обвинение.

В интернете 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности дети в возрасте 12–14 лет. 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

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