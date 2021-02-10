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Путин указал на необходимость защиты инвестиций граждан

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости защитить инвестиции россиян на фондовом рынке. Об этом он сообщил в среду, 10 февраля, на совещании с членами правительства.

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«Я отдаю себе отчет, что здесь перерегулировать ничего нельзя, так же как и в случае с продуктами питания. Но ясно, что там нужно бороться с другими явлениями. Что касается рынка ценных бумаг, то мы должны подумать о том, как защитить интересы граждан», — отметил он.

Путин подчеркнул, что на рынке возникают «всякие посреднические конторы», которые обещают неопытным инвесторам манну небесную, поэтому граждане нуждаются в защите от обмана.

По словам российского лидера, в 2020 году россияне часто вкладывались в фондовый рынок. На данный момент почти 10 млн россиян инвестировали 10 трлн рублей в эту сферу.

В этот же день министр финансов РФ Антон Силуанов назвал объем вложений россиян на финансовых рынках — 10 трлн рублей, объем банковских депозитов составил 35 трлн рублей.

Глава Минфина отметил резкий рост интереса жителей России к инструментам финансового рынка в прошлом году. Силуанов подчеркнул, что ведомство внимательно следит, чтобы не допустить агрессивного маркетинга финансовых посредников.

Ранее, 1 февраля, Путин потребовал обеспечить защиту граждан, которые инвестируют в ценные бумаги. По словам главы государства, необходимо избежать ситуаций, при которых инвесторы стали бы новой версией «обманутых дольщиков».

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