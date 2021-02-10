20 миротворцев ООН пострадали при нападении в Мали

20 миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) получили ранения в результате обстрела базы в центре столицы Мали. Об этом 10 февраля сообщает Reuters со ссылкой на представителя миссии ООН.

Сообщается, что база миротворцев в городе Дуэнца подверглась нападению в 6:00 мск.

На текущий момент неизвестно, кто именно напал на представителей ООН, однако исламские боевики регулярно нападают на миротворцев и малийских солдат в этом районе. Об этом сообщил Оливье Сальгадо — руководитель многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

«Глава МИНУСМА решительно осуждает нападение и приказал принять все меры для лечения раненых», — заявил Сальгадо.

В октябре 2020 года стало известно, что гражданка Швейцарии, которая в течение четырех лет находилась в заложниках в Мали, была убита, по предварительным данным, сторонниками террористической организации «Джамаат Наср аль-Ислам Валь Муслим» (запрещена в России).

Власти Швейцарии совместно с международными партнерами и властями Мали четыре года работали над освобождением и возвращением женщины на родину.

Ситуация в Мали нестабильна с 2012 года. Тогда повстанцы-туареги и несколько группировок исламистов захватили север страны, создав самопровозглашенное независимое государство Азавад. В 2013 году Франция ввела в Мали войска, вернув территорию под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические противостояния для вербовки боевиков.