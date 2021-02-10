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Новоселов схватил за голову Вильданова во время битвы взглядов

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Самбист Максим Новоселов схватил руками за голову бывшего игрока в американский футбол Дениса Вильданова во время пресс-конференции в преддверии предстоящего турнира «Короли ринга». Видеозапись опубликовал 9 февраля YouTube-канал True Gum MMA.

Во время битвы взглядов Новоселов не сдержался и сначала ткнул пальцем в лоб своего соперника, а затем схватил его за голову.

Вильданов и Новоселов встретятся на турнире «Короли ринга» 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» — в нем примут участие профессиональные боксеры, спортсмены из других видов единоборств и популярные блогеры.

Вильданов по прозвищу Большой Папа похудел на 30 кг перед боем, сейчас его вес составляет 190 кг.

Ранее, 20 января, он заявлял, что его соперник «уже старенький».

«Надо ходить и веником подметать песочек за ним. Я думаю, что эта ручка (Вильданова. — Ред.) как минимум сломает носик, пустит кровь, будет красиво, сделаем замечательный бой», — пригрозил сопернику Вильданов.

Вес Новоселова, борца ММА и самбиста, — около 130 кг, однако слова соперника не испугали его.

«Буду выступать. Буду показывать бой. Это соревнование, это сопротивление, противостояние <...> Если ты всю жизнь занимаешься боевыми видами спорта, ты постоянно бросаешь вызов, ты продвигаешься вперед», — сказал Новоселов.

В ответ 8 февраля он опубликовал видео своей тренировки в снегу.

В ходе турнира «Короли ринга», который в прямом эфире покажет РЕН ТВ, встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

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