Территорию самого крупного кладбища увеличат в Челябинске

Власти Челябинска намерены расширить территорию Успенского кладбища в Челябинске. Такая мера необходима для ликвидации дефицита мест для захоронений. Об этом сообщили в городской думе.

Кладбище расположено в Курчатовском районе и является самым крупным на территории Челябинска. К погосту присоединят дополнительный земельный участок, который находится в статусе «зеленой зоны». В пресс-службе Челябинской городской думы уточнили, что зеленые насаждения на территории не пострадают. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

На текущий момент площадь Успенского кладбища составляет 140 га.

Вопрос о присоединении участка к кладбищу будет рассмотрен в рамках заседания думы 16 февраля. Также на сессии обсудят строительство спортивной площадки в Тракторозаводском районе и поликлиники на пересечении улиц Сергея Герасимова и Конструктора Духова.