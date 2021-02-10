В Казахстане заявили о переходе в зону низкого риска по коронавирусу
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал в среду, 10 февраля, о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.
«На текущей неделе по матрице эпидемиологической ситуации Казахстан перешел из зоны умеренного риска в зону низкого риска», — цитирует главу ведомства «РИА Новости».
По словам Цоя, в настоящее время занятость инфекционных мест в стране составляет 26%, а реанимационных коек — 18%.
В конце января сообщалось, что произведенную в Казахстане вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрируют в стране с 15 февраля.
26 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил в послании парламенту, что страна полностью победила коронавирусную инфекцию, передает RT.
В конце 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2.
76 дней Ухань был закрыт, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.