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В Казахстане заявили о переходе в зону низкого риска по коронавирусу

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Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал в среду, 10 февраля, о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

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«На текущей неделе по матрице эпидемиологической ситуации Казахстан перешел из зоны умеренного риска в зону низкого риска», — цитирует главу ведомства «РИА Новости».

По словам Цоя, в настоящее время занятость инфекционных мест в стране составляет 26%, а реанимационных коек — 18%.

В конце января сообщалось, что произведенную в Казахстане вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрируют в стране с 15 февраля.

26 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил в послании парламенту, что страна полностью победила коронавирусную инфекцию, передает RT.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2.

76 дней Ухань был закрыт, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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