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Пятый очаг бешенства обнаружили в Омской области

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Карантин введут в деревне Кибер-Спасское в Тюменской области из-за заражения собаки бешенством. Это пятый выявленный очаг заболевания с начала 2021 года.

В Москве стартовала вакцинация домашних животных от бешенства

По данным Россельхознадзора, на территории населенного пункта будут проведены профилактические мероприятия, направленные на ликвидацию очага бешенства. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Первый в 2021 году случай заболевания выявили в личном подсобном хозяйстве в деревне Моисеевка Муромцевского района. Собаку хозяина подворья покусала дикая лиса, после чего пес напал на корову. Лису убил житель деревни, а корова и собака умерли с характерными проявлениями заболевания. Еще три случая бешенства выявлены за первую неделю февраля. Вирус обнаружили у овцы в поселке Лесном Нижнеомского района, лошади в деревне Красный Цвет Москаленского района, а также лисы в деревне XVIII Партсъезд Омского района.

В 2020 году в региона зарегистрировано 16 случаев бешенства в 12 районах. В основном переносчиками заболевания стали лисы.

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