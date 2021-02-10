Около 2,2 млн россиян привились вакциной от COVID-19 «Спутник V»

Приблизительно 2,2 млн россиян привились от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил в среду, 10 февраля, замдиректора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«Около 2,2 млн человек получили вакцину <…> это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 млн человек. Можно отметить хороший уровень безопасности вакцины», — сказал он, выступая на круглом столе «Вакцинация от COVID-19 — эффективный барьер вызовам пандемии».

По его словам, согласно оптимистичному сценарию, большинство россиян смогут получить вакцину от COVID-19 до середины лета.

«По оптимистическому сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, что цифра будет достигнута 70% иммунной прослойки — это условие, которое позволяет остановить эпидемиологический процесс, по пессимистическим сценариям, — до начала осени будет завершен (процесс вакцинации большинства населения. — Ред.)», — подчеркнул Логунов.

В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что около 4 млн доз вакцины от COVID-19 уже доставлено в регионы России.

В феврале результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

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