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Более 500 млн рублей получил Тюменская область на переселение граждан

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Тюменская область получит финансовую поддержку для реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Согласно условиям программы, в 2021–2022 годы Фонд содействия реформированию ЖКХ направит региону 509,11 млн рублей. Бюджет Тюменской области выделит еще 2,31 млрд рублей.

Средства планируют направить на переселение свыше 2,1 тыс. жителей региона, которые сейчас проживают в 975 аварийных помещениях. Об этом сообщает портал «Наш город».

По данным за 1 января 2020 года, по программе в регионе расселены свыше 3 тыс. человек. В общей сложности до 2023 года потребуется расселить 147,29 тыс. кв. м аварийного жилого фонда.

Расселение граждан из аварийного жилья уже закончилось в Голышманском и Исетском районах.

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