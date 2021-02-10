Росздравнадзор проверит причину гибели трех пациентов в подмосковной больнице

Росздравнадзор проверит причину гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове, которые, по сообщениям СМИ, скончались из-за прекращения подачи кислорода. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что провести проверку поручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Позднее в этот же день руководитель структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «ООБ» Владимир Гордеев уточнил «Известиям», что в реанимации подмосковной больницы скончались два пациента, однако их смерть не была связана с перебоями в подаче кислорода на ИВЛ.

По его словам, в реанимации филиала № 3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находились 16 человек в тяжелом состоянии, из них пятеро — на НИВЛ. По неустановленным причинам был временный сбой в подаче кислорода, он длился 12 минут. При этом были оперативно задействованы мобильные ИВЛ.

В момент инцидента никто из пациентов не погиб, подчеркнул Гордеев.

Он добавил, что двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. Также проводится проверка правоохранительными органами.

Ранее в этот день сообщалось о гибели троих пациентов в больнице Подмосковья. По данным телеканала РЕН ТВ, произошло залипание клапана газификатора, в результате этого подача кислорода прекратилась.