Глава Renault Лука де Мео рассказал о новой Lada Niva

Руководитель Groupe Renault Лука де Мео рассказал, каким будет внедорожник Lada Niva нового поколения. Об этом 10 февраля сообщает «За рулем» со ссылкой на Automotive News.

По словам топ-менеджера, новая Lada Niva будет иметь отпечаток ретростиля, как и грядущий небольшой электромобиль Renault 5. Это может «зажечь» интерес покупателей к бренду Lada в России, уверен он.

У модели будут высокий дорожный просвет и хорошие углы въезда для бездорожья. Ее рынком могут также стать Швейцария или Австрия, где есть горные дороги.

Полностью новое поколение внедорожника Lada Niva АвтоВАЗ планирует выпустить в 2024 году. Автомобиль получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой — и будет базироваться на платформе CMF-B.

11 января сообщалось, что АвтоВАЗ объявил о переименовании модели Lada 4×4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь внедорожник называется Lada Niva Legend.