Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Казахстане заявили о переходе в зону низкого риска по коронавирусу
Мир
Бахрейн зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за реабилитацию нацизма в Сети
Авто
Глава Renault Лука де Мео рассказал о новой Lada Niva
Общество
Вакцину от COVID-19 для животных создадут в апреле
Экономика
ЦБ в 2020 году выявил более 1,5 тыс. нелегальных финансовых организаций
Мир
Около 60% украинцев заявили о недоверии Зеленскому
Общество
В Москве заявили о готовности коммунальных служб к предстоящим снегопадам
Общество
Регионы России получили уже около 4 млн доз вакцины от COVID-19

Глава Renault Лука де Мео рассказал о новой Lada Niva

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель Groupe Renault Лука де Мео рассказал, каким будет внедорожник Lada Niva нового поколения. Об этом 10 февраля сообщает «За рулем» со ссылкой на Automotive News.

Рожденная дикой: как изменился легендарный российский внедорожник
Тест-драйв новой Lada Niva Travel

По словам топ-менеджера, новая Lada Niva будет иметь отпечаток ретростиля, как и грядущий небольшой электромобиль Renault 5. Это может «зажечь» интерес покупателей к бренду Lada в России, уверен он.

У модели будут высокий дорожный просвет и хорошие углы въезда для бездорожья. Ее рынком могут также стать Швейцария или Австрия, где есть горные дороги.

Полностью новое поколение внедорожника Lada Niva АвтоВАЗ планирует выпустить в 2024 году. Автомобиль получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой — и будет базироваться на платформе CMF-B.

11 января сообщалось, что АвтоВАЗ объявил о переименовании модели Lada 4×4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь внедорожник называется Lada Niva Legend.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021