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Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за реабилитацию нацизма в Сети

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Депутаты Госдумы приняли в среду, 10 февраля, в первом чтении пакет законопроектов, которыми предлагается внести поправки в Уголовный кодекс и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в интернете. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

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«Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет», — говорится в пояснительной записке.

Также предлагается предусмотреть административную ответственность юридических лиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Юрлицам за соответствующие правонарушения грозит административный штраф в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Инициатором пакета законопроектов выступила заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Ранее, 16 декабря 2020 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Документ поддержали 130 государств. Украина и США высказались против. Воздержалась от голосования 51 страна, среди них были Австрия, Франция, Бельгия, Турция и другие.

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