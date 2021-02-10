ЦБ в 2020 году выявил более 1,5 тыс. нелегальных финансовых организаций
Банк России в прошлом году выявил порядка 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке, среди них 821 компания занималась предположительно нелегальным кредитованием. Об этом сообщил на брифинге глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в среду, 10 февраля.
«По итогам 2020 года в рамках направления работы по противодействию нелегальной деятельности Банк России установил порядка 1,5 тыс. организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально. Конкретно — это 1549 таких субъектов», — сказал он.
Глава департамента уточнил, что по направлению «черных кредиторов» была выявлена 821 организация на рынке микрокредитования.
Также было выявлено 395 субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров и 222 — с признаками финансовых пирамид, уточнил Лях.
В конце октября 2020 года в Центробанке сообщали о выявлении более тысячи нелегально действующих на финрынке организаций. Было обнаружено 140 организаций с признаками финансовых пирамид, 593 «черных кредитора» и 196 нелегальных форекс-дилеров.
Как уточняли в ЦБ, основной тенденцией является деятельность финансовых мошенников в онлайн-пространстве. Так, под видом интернет-проектов из общего числа выявленных действовали 64 финансовые пирамиды.
20 октября того же года эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали россиянам рекомендации, как избежать мошеннических манипуляций в период пандемии коронавируса.